حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط بـ العيد القومي للمحافظة

هنأ الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن، أهالي محافظة أسيوط بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام.

وقال العطيفي في تصريحات له إن محافظة أسيوط هي قبلة العلم بالوجه القبلي على مدار عقود حيث تحظى بموقع متميز في قلب صعيد مصر وتتميز بوفرة مواردها الطبيعية والبشرية.

وأشار الدكتور أحمد العطيفي إلى أن أسيوط تعد أحد المحافظات التي تنفذ بها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بها بعدد 149 قرية و894 تابع بعدد 7 مراكز يجرى بها تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن حزب حماة الوطن حريص على التواجد بالصعيد وتنفيذ مبادرات مجتمعية وفاعليات سياسية وهو ما شهدته محافظة أسيوط من خلال امانات الحزب بالمراكز والقرى بناءا على توجيهات الأمانة المركزية

واختتم العطيفي تهنئته بقوله:" نهنئ جميع الأهالي في الذكرى رقم ٢٤٥ لانتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م، والتي تعيد للأذهان أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الوطن والتي شهدت استشهاد نحو 3 آلاف شهيد من الأهالى قدموا أرواحهم فداء للوطن فى سبيل المحافظة على أرضهم ضاربين أقوى الأمثلة فى الحرب والسلام، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم العيد القومى للمحافظة".