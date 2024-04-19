عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط بـ العيد القومي للمحافظة

الدكتور احمد العطيفي
الدكتور احمد العطيفي

هنأ الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن، أهالي محافظة أسيوط بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام.

وقال العطيفي في تصريحات له إن محافظة أسيوط  هي قبلة العلم بالوجه القبلي على مدار عقود حيث تحظى بموقع متميز في قلب صعيد مصر وتتميز بوفرة مواردها الطبيعية والبشرية.

وأشار الدكتور أحمد العطيفي إلى أن أسيوط تعد أحد المحافظات التي  تنفذ بها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بها بعدد 149 قرية و894 تابع بعدد 7 مراكز يجرى بها تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن حزب حماة الوطن حريص على التواجد بالصعيد وتنفيذ مبادرات مجتمعية وفاعليات سياسية وهو ما شهدته محافظة أسيوط من خلال امانات الحزب بالمراكز والقرى بناءا على توجيهات الأمانة المركزية

واختتم العطيفي تهنئته بقوله:" نهنئ جميع الأهالي في الذكرى رقم ٢٤٥ لانتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م، والتي تعيد للأذهان أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الوطن  والتي شهدت استشهاد نحو 3 آلاف شهيد من الأهالى قدموا أرواحهم فداء للوطن فى سبيل المحافظة على أرضهم ضاربين أقوى الأمثلة فى الحرب والسلام، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم العيد القومى للمحافظة".

أحمد العطيفي أسيوط حياة كريمة حماه الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

طلب الرزق والكسب عبادة.. خطيب المسجد الحرام: ليست منحصرة في أركان الإسلام

جثمان صلاح السعدني يواري الثرى بمقابر الأسرة في طريق الواحات

عبقرية الفراعنة.. اكتشاف مذهل في الأهرامات يثبت معرفتهم بسرعة الضوء

عالم أزهري: المغالاة في تقدير هامش الربح إضرار بالناس

دوري أبطال إفريقيا| سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة مازيمبي

أهالي الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب بسبب تعثر المفاوضات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في فصل الربيع.. نصائح ضرورية للحصول على بشرة صحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبنة؟

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ