إعادة مشروع السياحة التدريبية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، المركز الأفريقي لصحة المرأة، بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة أعمال التجهيزات والتطوير الجارية بالمركز.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير بدأ جولته بالاستماع إلى شرح مفصل للوصف التعريفي للمركز، والذي يتكون من أربعة أدوار وبدروم، حيث يتكون الدور الأرضي من مكاتب إدارية ومكتبة إلكترونية، بالإضافة إلى 5 قاعات تدريب، تسع القاعة لـ40 متدربا، ويتكون الطابق الأول من مكاتب إدارية، وقاعة التدريب الرئيسية التي تصل طاقتها الاستعابية لـ120 متدربا، بينما يتكون الطابق الثاني من 14 عيادة تخصصية صباحية، و 11 عيادة تخصصية مسائية، كما يحتوي على قسم لأشعة الماموجرام، والسونار والدوبلر، والأشعة العادية، وكثافة العظام، كما يحتوي على 6 معامل طبية متخصصة في كيمياء الدم، والبكتريولوجي، والباثولوجي، والوراثة، ووراثة خلوية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على المشروعات المستقبلية للمركز، والتي تتمثل في إعادة تفعيل مشروع السياحة التدريبية، وتفعيل مشروع التشخيص «عن بُعد» وتوفير خدمة النداء الآلي.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة استكمال فرش المركز وتوفير الفرش المناسب، بما لا يخل بالتصميم الأثري للمركز، مؤكداً أن الوزير وجه بتوفير مكان أخر للعيادات والتدريب خارج المركز، حفاظاً على التصميم المعماري الأثري للمركز، مشددًا على الصيانة الدورية للمرافق حفاظاً على سلامة رواد وزوار المركز.

ونوه «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتوفير مظلة ووجهات مناسبة لأنظمة التبريد (المكيفات)، وخزان المياه داخل، وخارج المركز، للحفاظ على وجهة المركز التاريخية، موجهاً في هذا الصدد إلى زيادة المساحات الخضراء لتوفير بيئة صحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن إدارة الأبحاث وخدمة المجتمع، بالمركز، نفذت العديد من المشروعات البحثية، في مجال صحة المرأة في مصر، والمنطقة الأفريقية، متضمنة دراسات تحليله، كما تم إقامة ندوة تعريفية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري على كيفية استخدامه بحضور 143 متدربا، من مختلف الكليات، والجهات البحثية، ووزارة الصحة، كما تم إدراج المركز ضمن اتفاقية النشر الدولي، كمركز بحثي معتمد من بنك المعرفة المصري، منوها إلى نشر 94 من الأبحاث العلمية، ورسائل الماجستير، والدكتوراه، والكتيبات، وتقديم عرض علمي بمؤتمرات دولية، وإقامة 4 مؤتمرات لعرض نتائج الأبحاث المقامة.

وأشار «عبدالغفار» أن إدارة تنمية المرأة بالمركز توفر القوافل علاجية وتوعوية للمناطق النائية، بالإضافة إلى دعم مهارات المرأة من خلال إتاحة فرص العمل وتشجيع العمل التطوعي في مجال صحة وتنمية المرأة، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين المرأة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة ميرڤت أحمد مديرة المركز الأفريقي لصحة المرأة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية.