من كبار أعمدة فن التمثيل .. درة تنعى صلاح السعدني

حرصت الفنانة درة ، على نعي الفنان صلاح السعدني، من خلال منشور خاص لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

وكتبت درة في منشور: «رحل واحد من كبار أعمدة فن التمثيل المصري والعربي أدواره عاشت في وجداننا العمدة سليمان غانم وحسن ارابيسك وداعا النجم الكبير صلاح السعدني الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. وخالص العزاء لأسرته وابنه الصديق النجم أحمد السعدني».

منشور درة زروق

دفن جثمان صلاح السعدني

دُفن الفنان الكبير صلاح السعدني، منذ قليل، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جنازة صلاح السعدني

انتهت مراسم تشييع جثمان الفنان صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

ورحل الفنان الكبير صلاح السعدني مخلفاً وراءه إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

ونعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذى رحل اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال جلال: فقدنا فنانا متميزا فى كل أعماله، استطاع ببساطة وسهولة أدائه أن يحفر اسمه فى تاريخ الفن المصرى، وأن يحتل مكانة كبيرة فى قلوب جمهوره، وعزاؤنا فيما تركه من إرث فنى سيظل تتذكره الأجيال على مر الزمن، رحم الله الفنان صلاح السعدنى وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني، دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح .

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام".

وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر " وغيرهم .