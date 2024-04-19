مفاجأة .. الكاف يحسم جدل إلغاء بطولة الكونفدرالية

تم حسم الجدل الذي أثير حول مستقبل بطولة الكونفدرالية لكرة القدم، بعد تداول الشائعات التي تحدثت عن إمكانية إلغائها في الموسم المقبل لصالح استمرار بطولة الدوري الأفريقي.

أكد لوكس سبتمبر، مدير المنظومة الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لم يتم مناقشة مستقبل بطولة الكونفدرالية بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد أي قرار بهذا الصدد.

وأضاف سبتمبر: "الحقائق دائماً مملة، كيف يمكن أن يتم اتخاذ قرار دون مناقشة؟"، مؤكداً بذلك نفي أي نية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء بطولة الكونفدرالية، على الرغم من الشائعات التي انتشرت حول هذا الموضوع.