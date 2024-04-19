إصابة أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي المصابين ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.