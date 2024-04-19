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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يوجه دعوة رسمية إلى سوريا لحضور مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه

سوريا والعراق
سوريا والعراق

اعلن القائم باعمال سفارة جمهورية العراق في دمشق الوزير المفوض ياسين شريف الحجيمي تسليم دعوة رسمية  الى  المهندس حسين مخلوف وزير الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية للمشاركة  في مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه .

تنطلق أعمال المؤتمر  برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني والذي تقيمه وزارة الموارد المائية العراقية في الفترة من السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من ابريل الجاري.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تحديات المياه والعلاقات الدولية وتعزيز الشراكات في هذا الملف المهم والذي يشكل أهمية بالغة وتوليه الأمم المتحدة إهتماما متصاعدا.

وحذر المؤتمر من تبعات خطرة على مستقبل البشرية مالم يكن هناك تعاون أكبر وحرص متزايد لتجنيب البشرية مخاطر البيئة والجفاف والتصحر والنقص الحاد في مخزونات المياة وكميات الأمطار.

وسيشارك في المؤتمر العديد من الدول الاقليمية والمنظمات الدولية والمختصين في مجال البيئة والمياه.

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