إجراء مهم من البنك الدولي يخص السعودية

أعلنت مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، اختيار المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الإقتصادية عالمياً.

جاء ذلك نظراً لتجربة المملكة الرائدة خلال الأعوام الـ 7 الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ومن جانبه؛ ذكر المركز الوطني للتنافسية برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أنه سيتم إنشاء المركز السعودي للمعرفة، والذي سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي، وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

ووقع الاختيار على المملكة، بفضل تقديمها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

