سميرة أحمد: شكري سرحان اتخانق مع طلاب الجامعة عشان عاكسوني

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إن فيلم السيرك كان من الأفلام الجديدة عليها، وأنها أُعجبت بالمخرج عاطف سالم، فضلا عن وجود مجموعة كبيرة من الفنانين مثل هدى سلطان ونبيلة عبيد.

وأضافت في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة “الحياة” تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب: “نبيلة أخت وصديقة عزيزة، مشيرةً إلى أن هدى سلطان أدّت دور الغجرية التي تغني بمنتهى الدقة، ويعتبر الفيلم من أحب الأعمال إليها.

وأشارت إلى أنها قامت بتمثيل بعض المشاهد في السيرك، بينما هناك مشاهد أخرى تم الاستعانة فيها بدوبلير.



وعن فيلم ليل وقضبان، قالت سميرة أحمد، إن هذا الفيلم كان به محمود مرسي ومحمود ياسين وتوفيق الدقن وهو من أهم الأفلام الرائعة في تاريخ السنما المصرية ومن أهم 100 فيلم، مشيرة إلى أن فيلم البريء أيضا من الأفلام العظيمة لوحيد حامد وعاطف الطيب، وهذا الفيلم أوقفته الرقابة، ولكنني ذهبت إلى وزير الثقافة وحصلت على موافقة بإذاعته.

وعن أهم المواقف التي جمعتها بالراحل شكري سرحان، قالت سميرة أحمد، إنه دافع عنها في إحدى المرات عند كوبري الجامعة؛ عندما التف حولها الشباب وقاموا بمعاكستها في أثناء تصوير أحد الأفلام، موضحة: “هنا ثأر شكري سرحان، وصعد إلى سطح سيارة، وأخذ يصرخ في الشباب قائلا لهم انتو ترضو تعاكسو اختكوا”.