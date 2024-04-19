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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين لا يمكن أن تكسر إرادة شعبنا

ارشيفي
ارشيفي

أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في طولكرم، وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، وتدمير كبير في البنية التحتية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية ان جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين لا يمكن أن تكسر إرادة شعبنا، ولكنها تقود فقط إلى مزيد من العنف والتوتر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال المدينة ترافقها جرافتان إحداهما (D9) من محورها الغربي، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورا بميدان المحاكم (العليمي)، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس، ودوار اكتابا وإسكان الموظفين.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت طوقا وحصارا مشددا على مخيم نور شمس، ونشرت آلياتها على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيسي المحاذي لمداخله، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض. 

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