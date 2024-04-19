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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين يبرز توصيات الحوار الوطني الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

كشف عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل توصيات الحوار الوطني الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن رئيس الوزراء استعرض تقريرًا حول خطة وزارة الثقافة لتفعيل مخرجات الحوار الوطني الخاصة بلجنة الثقافة والهوية والوطنية.

وأضاف أن هذه الخطة تأتي لتؤكد أهمية الحوار الوطني الذى ضم قادات وقامات عظيمة ومفكرة، فكان لا بد من الخروج بتوصيات تعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتخدم الاستراتيجية المصرية، من أجل الحفاظ على التراث العريق.

وأشار إلى أن توصيات وزارة الثقافة خطوة إيجابية نحو تفعيل الخطوط العريضة التي أوصى بها الحوار الوطني على مدار الجلسات الماضية.

وأكد ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رؤية مزودة بآليات لتنفيذها مع خطة زمنية محددة، مشددا على أهمية عنصر التوقيت لتنفيذ هذه المقترحات لتتحول إلى واقع ملموس، يدعم الهوية الوطنية ويساعد في تأسيس النشء الجديد على معايير الانتماء الحقيقية.

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