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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الأفريقي لكرة السلة.. انتهاء مواجهات اليوم الأول بـ«مجموعة النيل»

صدى البلد

انتهت منافسات اليوم الأول من مباريات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة، والتي انطلقت اليوم الجمعة، في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وأقيمت المباراة الأولى بين أهلي بني غازي "ليبيا" وفريق بانجي "إفريقيا الوسطى" وتمكن الفريق الليبي من الفوز 93 - 71.

وتحدث إيفان جيرميك المدير الفني لفريق أهلي بني غازي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلًأ "من المهم لنا أن نحقق الفوز في أول مباراة خلال أول مشاركة لنا بالبطولة حتى لو لم نبدأ بأفضل مستوى، كان من المهم السيطرة على اللقاء".

وتابع "مواجهة الأهلي المصري في ثاني أيام البطولة ستكون قوية، أعرف هذا الفريق حيث واجهته من عامين في البطولة العربية، ولكن كل فريق يملك نقاط قوة ونقاط ضعف".

فيما أبدى سفيان حمد قائد الفريق الليبي "لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولكن تمكنا من تحسين الأداء خلال اللقاء وحققنا المطلوب في النهاية بالفوز في اللقاء، هدفنا هو التأهل للنهائيات رغم أنها المشاركة الأولى لنا".

أما فرانكويس المدير الفني لفريق بانجي، فقد صرح قائلًأ "المباراة كانت كارثية لبعض لاعبي الفريق، ولكن فريق أهلي بني غازي منافس قوي وسنعمل على تحسين الأداء في مباراة اليوم الثاني".

فيما علق جيمي ديمرابي لاعب الفريق "هذه هي المباراة الأولى، الخسارة قاسية ولكن مازالت حظوظنا موجودة في التأهل للأدوار النهائية".

الأهلي يهزم سيتي أويلرز الأوغندي

تمكن فريق النادي الأهلي حامل اللقب من الفوز على نادي سيتي أويلرز "أوغندا" بنتيجة 99 - 76 في افتتاح مواجهاته بالبطولة.

حيث صرح أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا "تعلمنا من أخطاء مباراتنا أمام سيتي أويلرز في الموسم الماضي، وحافظنا على تركيزنا حتى نهاية اللقاء".

متابعًا "نركز على إشراك اللاعبين خلال المباريات بشكل جيد من أجل الحفاظ على أداء الفريق وتطويره مباراة تلو مباراة".

أما عمرو الجندي لاعب الفريق فقد صرح "عودة مارك ليونز من الإصابة والمشاركة في المباريات من مميزات اللقاء، مع وجود انسجام بين اللاعبين كان الأمر رائعًا".

وأضاف "لا أنظر إلى أرقامي الفردية في المباريات، الأهم هو الفريق، نحن هدفنا هو التتويج باللقب الثاني على التوالي واللعب في كأس العالم للأندية لاستكمال مسيرة رائعة لهذا الجيل الحالي من اللاعبين".

فيما صرح كريم نسبة المدير الفني لفريق سيتي أويلرز قائلًا "النتيجة تتحدث، لم نكن فريق ملتزم دفاعيًا أو هجوميًا خلال المباراة، والأهلي عاقبنا على الأخطاء التي وقعت من جانب اللاعبين".

أما توني دريلبا لاعب الفريق فقد صرح "الفريق بدأ بشكل جيد ولكن لم نحافظ على التزامنا وكانت النهاية هي الخسارة".

ومن المقرر ان تشهد مباريات اليوم الثاني من منافسات مجموعة النيل مواجهة بانجي أمام سيتي أويلرز في الرابعة عصرًأ، بينما يواجه الأهلي المصري نظيره أهلي بني غازي الليبي في السابعة مساءً.

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