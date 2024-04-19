أحمد حمدي: تركيز شديد للاعبي الزمالك للفوز على «دريمز» الغاني بالكونفدرالية

أكد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة دريمز الغاني المرتقبة، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال اللاعب :" الزمالك يستطيع الفصل بين البطولات التي يشارك فيها، وهناك حالة تركيز شديدة من جميع اللاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب".

وأضاف أحمد حمدي: "مباراة الذهاب ستكون صعبة، والزمالك يستهدف تحقيق الفوز، ودرسنا الفريق الغاني المنافس جيدا؛ لتحديد نقاط القوة والضعف لديه".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له الساعة 6 مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.