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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

3 أيام في شقة مهجورة| العناية الإلهية تنقذ طفلين من الموت.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في واقعة هزت قرية دماط في محافظة الغربية، تمكنت السلطات المحلية من التعامل مع حادثة صادمة تتعلق بالإهمال الواضح تجاه الأطفال. تم العثور على طفلين في حالة صحية سيئة داخل إحدى الشقق، بعد أن تركهما والدهما دون رعاية لمدة تزيد عن ٧٢ ساعة. الواقعة لاقت استنكارًا كبيرًا وحرّكت مشاعر الاستياء والغضب في المنطقة.
 

الاطفال السلطات صادمة صحية الاستياء قرية دماط الغربية بالتضامن الاجتماعي

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