3 أيام في شقة مهجورة| العناية الإلهية تنقذ طفلين من الموت.. تفاصيل

في واقعة هزت قرية دماط في محافظة الغربية، تمكنت السلطات المحلية من التعامل مع حادثة صادمة تتعلق بالإهمال الواضح تجاه الأطفال. تم العثور على طفلين في حالة صحية سيئة داخل إحدى الشقق، بعد أن تركهما والدهما دون رعاية لمدة تزيد عن ٧٢ ساعة. الواقعة لاقت استنكارًا كبيرًا وحرّكت مشاعر الاستياء والغضب في المنطقة.

