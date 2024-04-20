كرم جبر: الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية ألحقت ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إن الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية ألحقت ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.



وأضاف جبر- خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء اليوم /الجمعة/- أن إسرائيل تخطط حاليًا لتنفيذ عملية داخل غزة لتنهي المرحلة الأخيرة من العمليات العسكرية بالقطاع، وهي استعادة الأسرى والقضاء على حماس.



وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أن العالم لن يستطيع تحمل أي حرب جديدة، فالحرب الروسية الأوكرانية هددت الأمن الغذائي العالمي.



وحول الوضع في السودان.. قال كرم جبر، إن ما يحدث هناك يمزق قلوبنا جميعًا، فالشعب السوداني يتعرض لأكبر مجاعة في التاريخ، على الرغم من كون السودان هو سلة الغذاء في العالم، فهو يمتلك ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة.

