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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر ينعي الراحل صلاح السعدني بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الفنان الراحل صلاح السعدني، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “رحم الله الفنان الكبير صلاح السعدني، كان انسانا قبل ان يكون فنان وكان له  اكثر من ندوة في نادي سموحة منذ سنوات طويلة وكنت اعرفة عن قرب  تعرفت في تعاملي معه في حدود الصداقة والاحترام المتبادل علي شخصية لها حضور قوي ومتسامح مع نفسة ومع الغير ورجل لة فلسفة في الحياة ورؤية جميلة ولة نظام في حياته  واسلوب في  تربية اولاده ، وكان يحترم الكبير والصغير، وكان  يحب كرة القدم ويتابعها بشدة وأهلاوي كبير ، ويعتز  بوطنه وشديد الانتماء وكان غير متكالب على الحياة  . زميل الفنان عادل امام ”.

 وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وإنا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.

دفن جثمان صلاح السعدني 

دُفن صلاح السعدني، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر أمس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

 

جنازة صلاح السعدني 

انتهت مراسم تشييع جثمان الفنان صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

الفنان الراحل صلاح السعدني جنازة صلاح السعدني فرج عامر رئيس نادي سموحة فرج عامر نقابة المهن التمثيلية

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