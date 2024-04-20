إسرائيل تطالب أمريكا بالمزيد من القذائف والمركبات العسكرية.. تفاصيل

أعلنت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة المزيد من القذائف والمركبات العسكرية.

وحسب "بلومبرج"، طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة المزيد من ذخيرة الدبابات والمركبات العسكرية التكتيكية، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تجديد مخزوناتها وسط الحرب في غزة وزيادة التوترات مع إيران.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة، إن الطلب تم تقديمه للتو ولم تبدأ الإدارة بعد في تقييم رسمي.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي أن الوضع لا يزال متوترا مع عدم وجود ضمانات أمريكية لاحتواء أي تصعيد جديد بين إسرائيل وإيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن الإدارة تدرس طلبا بقيمة مليار دولار لشراء ذخيرة دبابات عيار 120 ملم ومركبات وقذائف هاون.