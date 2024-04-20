عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التحذيرات الأمريكية.. نتنياهو لا يزال مستعدًا لتنفيذ هجوم رفح

نتنياهو
نتنياهو

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن هناك ارتياحًا كبيرًا في أجزاء من الشرق الأوسط بعد رد إسرائيل المحدود على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران الأسبوع الماضي، فهناك شعور بأنه في الوقت الحالي، لا إسرائيل ولا إيران ترغبان في تصعيد الأمور أكثر.

لكن الحرب المستمرة منذ ستة أشهر في غزة متواصلة، فقصفت الطائرات والدبابات الإسرائيلية خلال الليل عدة مناطق في أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مناطق رفح التي يقال إن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يلجأون إليها.

وبحسب ما ورد أصابت غارة واحدة مبنى سكنيا في المدينة، مما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، وإصابة عدد آخر، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأفادت التقارير أيضًا بأن الغارات الجوية دمرت 5 منازل على الأقل في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

ولا يزال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزماً بشن هجوم عسكري كبير في مدينة رفح جنوب غزة، بهدف إلحاق الهزيمة بحماس إلى الأبد.

وفي الأيام الأخيرة، حذرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون نتنياهو من مثل هذا الهجوم الشامل في رفح، خوفا من العواقب الإنسانية.

ويشعر العديد من الإسرائيليين أيضاً بالقلق من أنه عندما يبدأ الهجوم على جنوب غزة في نهاية المطاف، فإن ذلك سيعرض سلامة الرهائن الـ 130 الذين ما زالوا محتجزين هناك، إلى خطر أكبر.

الشرق الاوسط الاذاعة البريطانية الهجوم الصاروخي ايران الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

الحكومة: وقف تنفيذ قطع الكهرباء عن الكنائس خلال احتفالات العيد

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

صدمة لجمهور الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني بالكونفدرالية الأفريقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

مشوفتش عشيقة المدير نهائيًا.. أقوال شاهدة في قضية رشوة أسوان الكبرى.. فيديو

مدبولي يتفقد تطوير مدخل محافظة دمياط

أمن القاهرة يكشف لغز وقائع سرقة ويعيد المسروقات | صور

خالد بيومي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة مازيمبي

التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات في الأسبوع الـ32 بمركز سقارة

رئيس الوزراء من بورسعيد: مكتبي مفتوح 24 ساعة لكل مستثمر جاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي| شاهد

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لجاكيت محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه

فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ