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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة يتفقد مصنع دهانات بالمنطقة الصناعية ببورسعيد ويشيد بجودة المنتجات

وزير الصناعة خلال
وزير الصناعة خلال الجولة

قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد مصنع كابسي للدهانات للتعرف على سير العملية الإنتاجية.

وقد عقد الوزير لقاءً مع مسؤولي المصنع لبحث الخطط المستقبلية للتوسع في السوق المصري، مشيداً بجودة منتجات المصنع التي تلبي احتياجات السوق المحلي ويتم تصديرها لمختلف الأسواق الخارجية.

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وقال الوزير إن المصنع مقام على مساحة 238 ألف متر مربع، وحجم مبيعاته يقدر بنحو 6 مليار جنيه، وبلغ حجم أعماله خلال عام 2023 نحو 245 مليون دولار، ويصدر المصنع منتجات بقيمة 95 مليون دولار سنوياً لأسواق 65 دولة، كما يوفر المصنع 1800 فرصة عمل.

ويعد قطاع الصناعات الكيماوية ثالث أكبر قطاع صناعي في قائمة الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات الكيماوية نحو مليار و445 مليون دولار.

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