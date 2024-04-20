غدا أولى جلسات محاكمة الزوج قاتـ.ل زوجته أمام أطفالها بالإسماعيلية

تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية غدا الأحد ، أولي جلسات محاكمة زوج لقيامه بقتـ.ل زوجته بعد 4 شهور زواج أمام أطفالها من زوجها السابق في غرفة النوم لادعائه بشكه في سلوكها.





وكان الزوج المتهم أكد في التحقيقات إنه تشاجر مع عروسه بسبب غيرته الشديدة عليها وشكه في سلوكها وتطورت المشاجرة إلى طعنها عدة طعنات أودت بحياتها وفر هاربا إلي أن سلم نفسه بالقسم واهتدي إلي الاعتراف بجريمته.



وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالعثور على جثة سيدة تدعى ياسمين، مقيمة بمنطقة الحكر، داخل غرفة نومها مطعونة بسكين وهروب زوجها.



كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تحرياتها حول الواقعة وظروف ملابساتها.

واتهمت أسرة المجني عليها زوجها بارتكاب جريمته بسبب غيرته الشديدة عليها وقيامه بتعنيفها المستمر خلال فترة زواجهم والتي استمرت 4 أشهر، شهد خلالها الجيران علي وقوع التشاجرات بينهما والاعتداء عليها.