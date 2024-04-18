اجتماع عاجل لغرفة الإسماعيلية والتموين وحماية المستهلك بشأن أسعار الخبز

عقد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا بأعضاء شعبة المخابز والتموين وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة المقترح المقدم من الشعبة بإتحاد الغرف بشأن تخفيض أسعار العيش الحر، في إطار توجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التخفيف عن كاهل المواطن وضبط السوق.

جاء ذلك بحضور كلا من أحمد منصور وكيل وزارة تموين الاسماعيلية، اللواء إبراهيم مكي رئيس جهاز حماية المستهلك بمدن القناة، أسامة العدوي نائب ثان، أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، وأعضاء مجلس الإدارة صابر همام، محمد فايق، سيد العدوي رئيس شعبة المخابز، محمد السيد مدير الغرفة.



ومن التموين، عبد الحميد حسين مدير إدارة الرقابة التموينة، رائد داود مدير إدارة الرقابة التجارية، امال ابو السعود مدير إدارة تموين المدينة.

ناقش الحضور، تكلفة إنتاج الخبز السياحى والفينو وأيضا الأسعار المقرر طرحها للمستهلك بعد إنخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه بعدما كان يتعدى 21 ألفا و23 ألف جنيه للطن، مما يتطلب إنخفاض سعر الخبز السياحى والفينو لصالح المستهلك.

وبحسب الإجتماع الطاريء، تقرر الإستقرار علي طرح الرغيف سياحي ٥٠ جرام بجنيه مصري لاغير، و الفينو ٣٠ جرام بجنيه مصري لا غير، كما ناقش الحضور آلية توفير اسطوانات الغاز للمخابز بسعر مخفض.

واختتمت المناقشات، بتقديم مقترح بالإتفاق مع مطاحن لطرح الدقيق بسعر مخفض ١٦ ألف.

من جانبه أكد أكرم الشافعي، أن الأسعار المقترحة للخبز السياحي والفينو تراعى التكلفة العادلة للإنتاج، وأيضا هامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا مصلحة المواطن في حصوله على خبز سياحي وفينو بسعر عادل دون مغالاة.

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