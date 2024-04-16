من أبناء محافظة الإسماعيلية فقط.. شروط اختيار أميرة الفراولة في مهرجان الربيع

كشفت مصادر رسمية مطلعة بمحافظة الإسماعيلية عن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة أميرات الفراولة للأطفال، بداية من امس الاثنين حتي 25 ابريل الجاري ، لتنطلق فعالياتها ضمن الاحتفال بأعياد الربيع 13 مايو المقبل.



وكشفت المصادر في تصريحات خاصة للموقع عن شروط المشاركة في مسابقة اختيار أميرة الفراولة، بالتقدم لإدارة السياحة عقب إجازة عيد الفطر المبارك وملء استمارة الاشتراك مع صورة شخصية للطفل وصورة لشهادة الميلاد.



وبحسب شروط مشاركة هذا العام، يجب أن يكون كل المشاركين من أبناء محافظة الإسماعيلية وضواحيها.



كما أوضحت المصادر أن سن الأطفال الذين يحق لهم المشاركة بالمسابقة وهم الأطفال من سن 5 سنوات وحتى 8 سنوات.

ومن المقرر انطلاق مهرجان الربيع احتفالا بأعياد شم النسيم في 13 مايو المقبل.