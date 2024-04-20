لتأمين الملاحة ضد الحوثيين.. ألمانيا ترسل فرقاطة للبحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس السبت، أن ألمانيا سترسل فرقاطة جديدة إلى البحر الأحمر مطلع أغسطس المقبل؛ للمساعدة في تأمين حركة الملاحة البحرية التي عطّلها الحوثيون؛ وذلك بعد انتهاء مهمة سفينتها هناك.

وقال "بستوريوس" في بيان: الفرقاطة "هامبورغ" ستتولى مهام السفينة "هسن" التي غادرت منطقة التدخل السبت كما كان مقررًا في نهاية مهمتها التي بدأت في 23 فبراير.

وكانت السفينة قد أرسلت إلى المنطقة في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" ("الدرع" باللغة اليونانية القديمة)؛ لحماية الشحن التجاري، وعلى متنها حوالى 240 عسكريًّا.

وأوضح البيان أن مهام السفينة "هسن" رافقت "27 سفينة تجارية في منطقة التدخل"، وصدت طائرات مسيرة وصواريخ للحوثيين أربع مرات.