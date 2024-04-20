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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: روسيا تتخلى عن التزامها القديم بأمن إسرائيل

بوتين ونتنياهو
بوتين ونتنياهو

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في تقرير لها مساء اليوم السبت، إن إسرائيل تخشى من الخطوة التالية لروسيا، لافتة إلى أن موسكو تتخلى عن التزامها القديم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، وتطالب أيضا بفرض عقوبات عليها.

وأشارت الصحيفة إلى دعوة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في كلمته أمام مجلس الأمن مساء الخميس، إلى فرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

توترات بين إسرائيل وروسيا

وقالت الصحيفة إن دعوة نيبينزيا تمثل مرحلة جديدة ومثيرة للقلق في التوترات المتزايدة بين إسرائيل وروسيا.

وأضافت الصحيفة أن تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران يثير على المستوى الأمني ​​والعسكري والسياسي قلقا متزايدا في تل أبيب.

وأشارت إلى أن عدم وجود إدانة من موسكو واضحة للهجوم الإيراني ضد إسرائيل تسبب في خيبة أمل شديدة في إسرائيل.

موسكو لا تفهم الجمهور الإسرائيلي

وأوضحت الصحيفة أن الانطباع الذي يحصل عليه الإسرائيليون من سلوك روسيا هو أن موسكو لا تفهم الجمهور الإسرائيلي وتخلق صورة سلبية متزايدة لنفسها في إسرائيل.

ووفقا للصحيفة فإن تل أبيب تتابع بقلق التصريحات الصادرة من موسكو منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن موسكو لم تظهر أي تعاطف مع إسرائيل، وامتنعت عن إدانة حماس، بل واستضافت قيادة حماس في روسيا مرتين بالفعل.

واستطردت: في إسرائيل اندهشوا ببساطة من رد فعل روسيا على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل. ولم يخجل الروس ببساطة من القول بصوت عالٍ: نحن إلى جانب إيران".

إسرائيل روسيا يديعوت أحرونوت روسيا وإسرائيل الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن

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