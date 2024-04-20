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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات مسائية بـ55 موقعا في إسرائيل للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات

مظاهرات تل أبيب
مظاهرات تل أبيب

ذكرت صحف عبرية أنه ستجرى اليوم  مظاهرات  في أنحاء كيان الاحتلال.


وقالت الصحف إن المظاهرات ستنطلق في 55 موقعا مساء اليوم للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات.

 من المقرر أن تنظم عائلات الأسرى المحتجزين في غزة اجتماعها الأسبوعي في تل أبيب مساء السبت، ومن المقرر أيضًا تنظيم احتجاجات ضد الحكومة في أنحاء الكيان .

وسيؤكد منتدى الأسرى على مطلبهم بإطلاق سراح الأسرى برسالة العيد اليهودي الذي من المقرر أن يبدأ مساء الاثنين.


ولا يزال هناك 133 أسيرا في أيدي المقاومة في أنفاق حماس في غزة.

وقال المنظمون إن المظاهرة ستبدأ في ساحة الأسرى في تل أبيب في الساعة الثامنة مساءً.

 

 

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