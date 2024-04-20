الولايات المتحدة تستعد للموافقة على حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل| تفاصيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أن مجلس النواب الأمريكي، سيصوت الليلة على حزم مساعدات بقيمة عشرات المليارات مخصصة، من بين أمور أخرى، لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وقالت الصحيفة: بعد أكثر من ستة أشهر من التأخير والمفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن، تحققت الليلة السبت أخيرا اختراقة دراماتيكية على طريق الموافقة على حزمة المساعدات الضخمة التي وعد الرئيس جو بايدن بتقديمها لإسرائيل".

وأضافت: من المتوقع أن يصوت مجلس النواب أخيرًا على حزم المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بعد أن وافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على دفع الاقتراح على الرغم من معارضة الكثير منهم للمساعدة إلى أوكرانيا".

ووفقا للصحيفة تشير تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الحزم ستتم الموافقة عليها الليلة، ثم سيتم تحويلها بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يحكم الديمقراطيون.

وحسب الصحيفة العبرية “تبلغ قيمة حزمة المساعدات التي سيتم الموافقة عليها بالنسبة لإسرائيل والشرق الأوسط 26.4 مليار دولار، جزء مخصص للمساعدات العسكرية لإسرائيل - دفاعية وهجومية، وجزء آخر مخصص للمساعدات الإنسانية - في حين أن الجزء المحدود مخصص لتعويض نفقات أنشطة الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط”.

وينص الاقتراح على أن الأموال مخصصة، من بين أمور أخرى، إلى دعم الجهود الدفاعية الإسرائيلية ضد إيران ووكلائها".

وأكدت الصحيفة أنه تم تخصيص نحو 15 مليار دولار من حزمة المساعدات لتقديم مساعدات عسكرية فعلية لإسرائيل. 4 مليارات مخصصة لنظام القبة الحديدية ومقلاع داود، فيما سيتم تحويل 1.2 مليار أخرى لنظام "ماجان أور" المصمم لاعتراض الصواريخ والقذائف باستخدام الليزر، ومن المفترض أن يبدأ تشغيل النظام خلال عام ونصف إلى عامين تقريبًا، ولكن تم نشره بالفعل خلال الحرب الحالية - لأول مرة منذ بدء تطويره. ولم يتم استخدامه لاعتراض الصواريخ.

ويشمل الجزء المخصص لإسرائيل أيضا توريد 4.4 مليار دولار لإعادة تخزين "المعدات الدفاعية"، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة.

وقالت الصحيفة إنه من المفترض أيضا أن تسهل الحزمة نقل المنتجات الدفاعية إلى إسرائيل من المخزون الأمريكي في بلدان أخرى، وأن تحظر تحويل الأموال إلى الأونروا.