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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير| هذه العلامات تشير لقرب موت الإنسان.. باحث أمريكي يكشفها

الوفاة
الوفاة

أثار باحث أمريكي اهتمام العالم بتحدثه عن علامات ما قبل الموت وتحديده لها وفق ترتيب حدوثها حيث أن الجميع يرغب فى معرفتها للاستعداد لهذا الحدث الكبير وتوديع الأحباء وفعل الأمور الصالحة.

ووفقا لموقع “Pronews.”  قال جيمس هالينبيك، باحث في جامعة ستانفورد،  قبل حدوث الموت يبدأ جسم الإنسان في التوقف بشكل معين وعلى عدة مراحل متتالية .

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وأضاف أن المرحلة الأولى هي فقدان الشهية فعندما يتوقف الجسم عن العمل يحتاج إلى غذاء أقل وبالتالي فقدان الشهية للطعام والشراب أمر طبيعي.


المرحلة الثانية في الترتيب تتعلق بخلل فى الرؤية ومشاكل النطق وبعض الأشخاص عند اقترابهم من الموت لا يرون الكثير من المحيط بهم .

وأوضح أن عند اقتراب الموت يتمكن بعض الأشخاص من رؤية أحبائهم أو حيواناتهم الأليفة الميتة وآخر ما يتوقف عند الشخص المحتضر هو حاستا السمع واللمس.

وقبل وقت قصير من الموت  يشعر بعض الأشخاص بتحسن مؤقت في حالتهم العامة ويكون ملحوظًا للآخرين بوضوح.

الموت المرحلة الاولي المرحلة الثانية فقدان الشهية الشهية

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