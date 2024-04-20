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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان يشارك في تنصيب الأنبا ميخائيل أسقفا لإيبارشية حلوان

جانب من التنصيب
جانب من التنصيب

حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على المشاركة في فعاليات مراسم تنصيب الأنبا ميخائيل وتجليسه أسقفًا على كرسي إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو ورئيسًا لدير الأنبا برسوم العرابي، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.

قدم الدكتور السيد قنديل التهنئة للأنبا ميخائيل، مضيفًا: "إن هذا اليوم يُعد يومًا تاريخيًا بتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل خلفًا للأنبا بيسنتي الذي كان قامة دينية ووطنية عظيمة، وسنظل نعتز بها لما قدمه من عطاء وافر وخدمات جليلة".

وتابع رئيس الجامعة قائلًا: "إننا نستكمل مسيرة العمل والتعاون البناء مع نيافة الأنبا ميخائيل لما يمتلكه من سيرة مشرفة، ليتوج ذلك باختياره أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة."

أكد قنديل على أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز قيم التسامح والمحبة والسلام في المجتمع، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع الأنبا ميخائيل في خدمة أبناء المنطقة.

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