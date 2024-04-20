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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن لمجلس الشيوخ: إسرائيل بحاجة إلى حزمة المساعدات "بشكل عاجل"

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم السبت، على موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل التي سوف تذهب الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة عليها.

وأصدر بايدن بيانا بعد التصويت جاء فيه: "صوت أعضاء من كلا الحزبين في مجلس النواب لصالح تعزيز مصالح أمننا القومي، مما يرسل رسالة واضحة حول قوة القيادة الأمريكية على المسرح العالمي".

وقال بايدن إن أعضاء مجلس النواب استجابوا لـ"نداء التاريخ" في منعطف حرج لتمرير التشريع اللازم".

 "ستوفر الحزمة دعما حاسما لإسرائيل، إنها تأتي في لحظة خطيرة عاجلة، حيث تواجه إسرائيل هجمات غير مسبوقة من إيران".

ودعا بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وضع الاقتراح على جدول أعماله بشكل عاجل، قائلا: "إسرائيل بحاجة إليه".

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