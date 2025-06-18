مريم أوزلي ضيفة انس بوخش .. الليلة

تحل الممثلة التركية الشهيرة مريم اوزلي ، ضيفة علي الاعلامي أنس بوخش، من خلال برنامجة ABtalks، والمذاع عبر قناته على موقع يوتيوب.

ومن المقرر أن تطرح الحلقة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وكان آخر أعمال مريم اوزلي هو مسلسل عائلة شاكر باشا، وتبدأ الأحداث في عام 1912 حول عائلة عثمانية بارزة، تتكون أفراد العائلة من جواد شاكر الشهير بلقب صياد سمك وهو روائي تركي شهير أوصل بودروم إلى شهرتها الحالية، والأميرة فخر النساء زيد، وهي أستاذة الرسم الحديث تزوجت من العائلة الهاشمية الأردنية، وعليا برجر، أول فنانة نقش تركية، وفوريا كورال، أول فنانة سيراميك، ونجاد ديفريم وهو رسام تركي.

المسلسل من بطولة وحيدة جُردُم ، فرات تانش ، مريم أوزرلي ، جيم يغيت أوزوموغلو، دينيس كابيزا ، نيلسو بيرفين أكتاش، هيلين كانديمير، ديفريم ياقوت ، أونور دورماز، نهير توبال ، ياغمور باسكورت ، أزرا أكسو .

مسلسل عائلة شاكر باشا ، وهو من تأليف هاندا ألتايلي ، وإخراج بهادير كاراتاس .