رئيس مجلس إدارة الأهرام: دور الصحافة القومية ما زال مهمًا.. فيديو

قال محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن دور الصحافة القومية ما زال مهمًا، خاصة في هذه المرحلة، وفي ظل وجود مشروع قومي كبير في مصر، ووجود تحديات تتعلق بعملية الوعي والتنوير.



وتابع "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الأهرام لعبت دورًا تاريخيًا في نشر الوعي وعمرها أكبر من أعمار الكثير من الدول، ودورها ما زال قويًا.

وأضاف أن هناك تحديات تواجه المؤسسات الصحفية سواء على مستوى المهنة أو الإدارة، وأهم هذه التحديات هو تحدي التأقلم مع التحولات العنيفة سواء في السوق الإعلامي، أو في طبيعة الجمهور القاريء أو في الدوائر الأخرى البعيدة عن الصحافة، ولكنها تؤثر على الصحافة



ولفت إلى أن المؤسسات الصحفية كانت تعتمد على الإعلانات، ولكن حدثت تحولات كبيرة في هذه السوق، ولكن هذا لا يعني أن الدخل من الاعلانات قد انتهى، ولكن هناك ضرورة للعمل على توفير مصادر دخل جديدة، مضيفًا أن الأهرام استطاعت أن تطور مصادر دخل جديدة بعيدًا عن المصادرة التقليدية.