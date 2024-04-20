رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم: الصحافة القومية قاطرة القوى الناعمة في مصر

قال إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إنه يعمل على تحقيق موارد جديدة لأخبار اليوم، وتحقيق التكامل ما بين الصحافة المطبوعة والديجيتال، مشيرًا إلى ضرورة توظيف جميع إصدارات أخبار اليوم التي تصل لـ12 إصدار في الموقع الالكتروني لـ"أخبار اليوم" بجانب المحتوى الطبيعي للموقع الالكتروني.



وتابع "عفيفي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الصحافة القومية هي قاطرة القوى الناعمة في مصر فهي همزة الوصل ما بين الشارع ، والمسؤول ، والعكس صحيح حيث تنقل الأخبار ما بين المسؤول والمواطن أو الشارع بشكل عام.



ولفت إلى أن المؤسسات الصحفية هي مؤسسات صناعة الوعي الحقيقي الغير مزيف القادر على مواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن أخبار اليوم معروفة بأنها مؤسسة المبادرات المجتمعية فعيد الأم من صناعة أخبار اليوم ، وكذلك عيد الحب.