التموين: انخفاض أسعار الخبز السياحي بنسبة 40% بداية من الغد

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين تفاصيل مبادرة خفض أسعار الخبز السياحى.

قال أبراهيم عشماوي خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج الحكاية المذاع عبر قناة “ام بي سي” تقديم الإعلامي عمرو اديب أن التضخم انخفض هذا الشهر عن الشهر الماضي حيث وصلت ل 42% بدلا من 48% إضافة إلى تدخلات الحكومة.

وتابع ابراهيم عشماوي أن اسعار الاقماح انخفضت اضافه الى انخفاض اسعار الدقيق بنسبه 35%.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن نسبة 30% من المجتمع يعتمد على الخبز السياحى و70% يعتمدون على الخبز المدعم.

وأكد مساعد وزير التموين أن الانخفاض في أسعار الخبز السياحي ستبدا من غدا بنسبه 40%.