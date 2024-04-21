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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عادل حمودة: إسرائيل سعت إلى حسم الخلاف حول طابا بالتفاوض المباشر |فيديو

عادل حموده
عادل حموده

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن إسرائيل سعت إلى حسم الخلاف بالتفاوض المباشر، وأرادت أن تقسم طابا قسمين من باب الحل الوسط ربما استكثرت دفع مصر في التحكيم، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين ربما طمحوافي أكثر من مجرد مدينة صغيرة غير معروفة ويبدو أن أطماحهم كانت تصل إلى شرم الشيخ.

وأضاف “حمودة”، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا ما أعلنه اللواء محسن حمدي أول من رأس الوافد المصري في اللجنة العسكرية المصرية الإسرائيلية، وأضاف في تصريحات نشرها موقع الأهرام كانت هناك مقولة خطيرة جدًا لموشى ديان قالها للرئيس كارتر في إحدى أزمات المفاوضات عبّر ديّان عن رغبة إسرائيل في التمسك بشرم الشيخ، مؤكدًا أن إسرائيل كانت تريد شرم الشيخ تحديدًا وكانت توقعاتهم بفشل مفاوضات طابا بوابة الاستلاء على شرم الشيخ بعد ذلك.

وعقدت الجلسات مع هيئة التحكيم وبدأت بتقديم مذكرة افتتاحية في مايو 1986، ثم تلقت المحكمة المذكّرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر 87، واتفق الطرفان على تقديم مذكّرة ختامية في يناير 88 إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام.

وتابع: “خصّصت هيئة المحكمة لكل جانب أربع أيام في 8 جلسات صباحية ومسائية لتقديم المرافعات، كان من نصيب مصر أولوية الترافع تولى الدكتور أحمد الشقيري المرافعة الختامية اصطحب معه 3 ضباط كانوا ضمن القوة اليوغوسلافية للأمم المتحدة جاء كل من الكولونين راساد ميزيتشي والكولونين ساويتش والكولونين فلاديمير تراجوفيتش كان ذلك يوم 18 مارس 1988 وجائوا للادلاء بشهادتهم”.

وأشار إلى أن الشهادات قد سجلت في حيثيات الحكم وجاء الدور على البروفيسر ديرك باوت المحامي البريطاني في هيئة الدفاع المصرية استطاع تعرية الادعاءات الإسرائيلية هو وباقي الفريق المصري وضيقوا الخناق على الإسرائيليين.

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