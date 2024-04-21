أحمد الزيات يكشف أهمية الاقتصاد الأخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة بمصر

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد الأخضر هو نوع من أنواع الاقتصاد، وهو يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج بينزنس المذاع علي فضائية صدى البلد، وتقدمه الإعلامية شيماء موسى، أن الهدف هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتاً أن هناك تغيرات جذرية حدثت في البيئة هي من جعلت الاقتصاديون يفكرون في الاقتصاد الأخضر للحد من المخاطر البيئية.

وأكد أحمد الزيات، أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم، للقيام بالعديد من الاستثمارات يستخدم فيها الاقتصاد الأخضر.