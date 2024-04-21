تيلور سويفت تحطم الأرقام القياسية مع أغنية "Tortured Poets"

لا تستطيع تيلور سويفت التوقف عن تحطيم أرقامها القياسية. بعد أن كشفت Spotify يوم الجمعة أن "The Tortured Poets Department" أصبح أول ألبوم يجمع 200 مليون استماع في يوم واحد، قامت الخدمة بتحديث تلك الأخبار في وقت مبكر من يوم السبت، لتعلن أن استماعات اليوم الأول تجاوزت بالفعل 300 مليون. عندما قيل كل شيء وفعل واحتسب.

علاوة على ذلك، سجلت أغنية "Fortnight"، الأغنية المنفردة الأولى للألبوم والتي تضم Post Malone، الرقم القياسي باعتبارها الأغنية الأكثر بثًا على المنصة في يوم واحد، متصدرة أغنية "Easy on Me" لأديل (التي سيتم تعيينها في عام 2021).

وعلى جانب أخر دخلت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت نادي أصحاب المليارات بأصول تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، بحسب أحدث تصنيف لثروات مشاهير العالم لمجلة “فوربس”.

وذلك بعد سنة تاريخية لنجمة البوب فازت فيها للمرة الرابعة بجائزة ألبوم العام في حفل “جرامي”.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ونادي أثرياء العالم هم الذين تخطت ثروتهم المليار دولار، ويأتي من ضمنهم المغني جاي زي بـ 2.5 مليار دولار، وريهانا بـ 1.4 مليار دولار، لكن سويفت هي أول فنانة وفنان يتخطى عتبة المليار بفضل الموسيقى حصرًا بعد الإيرادات الطائلة لجولتها الفنية الضخمة “إيراس” التي استمرت 152 يومًا.