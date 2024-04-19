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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسمة عطا تطرح أغنية عادي عادي مع تيونز أرابيا

بسمة عطا
بسمة عطا

بعد تألقها في برنامج بوليفارد المواهب، طرحت تيونز ارابيا  للمنتج حسن طالب احدث أعمالها الغنائيه للمطربة بسمة عطا وهي عادي عادي، وتم تصوير الأغنية علي طريقة الفيديو كليب في مصر مع المخرجة  هبه غندور، والأغنية التي تحمل الطابع الدرامي من  كلمات عمرو المصري والحان عمرو الشاذلي إدارة فنية عبد الله البداد .

كانت بسمه ضمن فريق المنتج حسن طالب في برنامج بوليفارد المواهب والتي أظهرت من خلاله موهبة كبيره في الغناء ، وطرحت منذ فترة اولي اغانيها وهي متستبسطنيش، لكن عرفها الجمهور في البداية عن طريق السوشيال ميديا، إذ كانت تعيد غناء عدد من الأغنيات الشهيرة من خلال مقاطع فيديو، وحققت هذه المقاطع ما يزيد عن 25 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وتقول كلمات اغنيتها الجديدة:-

الي نفسه بحاجة يسمع قبل ما أرجع بالكلام 
أنتو عشرة فلصو جدا بالمواقف مش تمام
الوشوش بتبان بريئة لا برافو ممثلين
شياطين بدور ملائكة وأنتو أصلا كذابين

بسمة عطا بوليفارد المواهب برنامج بوليفارد المواهب عمرو الشاذلي المخرجة هبه غندور

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