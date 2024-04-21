بأكمام منفصلة.. هند صبري تثير الجدل بفستان وردي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة|شاهد

نشرت الفنانة هند صبري، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت هند صبري، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الوردي ، وجاء بقماش مطرز بالكامل ما عدا عند الصدر في جزء شيفون، ويتطاير من الأكمام أيضا ويصل للأرض خلال حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي أقيم مساء السبت 20 إبريل الجاري.

وكشف الفستان عن جمالها ورشاقتها

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هند صبري، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.