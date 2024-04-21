بلومبيرج تكشف عن تفاصيل جديدة للغارة الاسرائيلية على دمشق

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية عن تفاصيل جديد حول الغارة الإسرائيلية على قنصلية ‎إيران بـدمشق توضح حجم الأضرار.

وفق مصادر مطلعة نقلت عنها بلومبيرج فإن الهجوم قتل كامل هرم القيادة المسؤولة عن أنشطة الحرس الثوري في ‎سوريا و ‎لبنان بأكثر ربما مما تم الإعلان عنه.

ووقتها صرح سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري بأن ضربة عسكرية، أصابت مبنى قنصليا في مجمع السفارة في دمشق.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن القصف خلف مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وحملت طهران إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم فيما قال حسين أكبري إن بلاده "سترد بشكل حاسم".



وقد ردت بعدها إيران بشكل حاسم بضرب كل بقاع الأراضي المحتلة.