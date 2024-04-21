تنديدًا بمجـ.ـزرة مخيم نور شمس.. الإضراب الشامل يعم فلسطين

عمّ الإضراب محافظات فلسطين، اليوم الأحد، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، والعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، شل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير فلسطين إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

وشهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أعلنت الإضراب الشامل، اليوم الأحد، غضبا على دماء الشعب الفلسطيني في طولكرم وغزة.

ودعت الحركة كافة الشعب الفلسطيني إلى الوحدة، اسنادا للأهل في طولكرم وغزة.

كما أعلن اتحاد المعلمين، أنه التزاما بقرار القوى الوطنية يكون يوم غد الأحد، يوم إضراب شامل في كافة مدارس الوطن ومديريات التربية والوزارة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا على مخيم نور شمس استمر ثلاثة أيام متواصلة، أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم وطفل، وإصابة العشرات بجروح.