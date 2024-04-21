ركبته متستحملش.. مدحت شلبي يعلق على غياب موديست

علق الإعلامي مدحت شلبي، علي الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد استبعاده من قائمة الفريق لمباراة مازيمبي الكونغولي.





وقال مدحت شلبي، في تصريحات تليفزيونية: "موديست، غاب عن مباراة مازيمبي، بسبب إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي وركبته متستحملش النجيل الصناعي".





وأضاف: "موديست، ركبته حريرية متستحملش، كان لا بد في عقده يكتب أنه يشارك على ملاعب النجيل الطبيعي، مينفعش عقده يبقى مفتوح كده".





وتابع: "الجميع أجمع على أن موديست، غير لائق على الإطلاق ولا صالح للاستعمال داخل النادي الأهلي".