طلب إحاطة حول إغلاق قصر ثقافة كفرصقر بالشرقية بعد تطوير بـ5 ملايين جنيه

تقدمت النائبة سكينه سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة بشأن إهمال قصر ثقافة كفر صقر بمحافظة الشرقية رغم تطويره بـ5 ملايين جنيه وغلقه أمام الشباب والنشء ويعد إهدارًا للمال العام .

وأشارت عضو مجلس النواب سكينه سلامة في طلب الإحاطة بان مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية كان ومازال باحتياج إلى قصر ثقافة لنشر التوعية والثقافة بين المواطنين، وذلك بعد تمكُّن الإهمال من اقتحام الكثير من المواقع الثقافية، لأسباب منها نقص الموارد المالية الفترة الأخيرة، والتي هي لازمة لإحياء دورها في المجتمع، وعمل خطة لتطوير وإعادة تأهيل بعضها، لكننا فوجئنا أن هذا لم يكن كافيًا.

وأشارت سلامة إلى أننا شهدنا انتهاء أبناء كفر صقر من بناء قصر الثقافة به، بل وتشطيبه منذ نهاية عام 2022، وتدشين الدور الأرضي متضمنة غرفة المدير والأمن والمسرح وملحقاتهما، والدور الثاني الذي يتضمن مكتبة عامة ومكتبة للطفل وغرفة تكنولوجيا المعلومات وغرفة للرسم، على مساحة 700 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

ولكن نظرًا لتراخي القائمين عليه، لم يتم افتتاح المكان أو تشغيله لخدمة النشء والشباب منذ انتهاء البناء وحتى الآن.