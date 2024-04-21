الصناعات الهندسية: مبادرة «ابدأ» أحدثت نقلة للمجتمع الصناعي

أكد المهندس خالد منير الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن زيارة رئيس الوزراء، لمصنع إطارات السيارات بمحافظة بورسعيد كانت تتويجا لمبادرة الرئيس التي أطلقها لدعم الصناعة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية.

وقال خالد منير الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، إن مبادرة “ابدأ” أحدثت نقلة للمجتمع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه تم إدخال التكنولوجيا على الصناعة، مع العمل على وجود صناعات حديثة وجديدة، ووجود منتجات جديدة لم تكن موجودة من قبل.

وأضاف رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن الحكومة المصرية تغلبت على جميع المعوقات والصعوبات، وهو ما ظهر في زيارة رئيس الوزراء لمصنع إطارات السيارات بمحافظة بورسعيد.