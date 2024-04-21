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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سعر.. أسهل طريقة لاستيراد سيارة كهربائية من الخارج بدون وسيط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

تشهد صناعة السيارات الكهربائية في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت هذه السيارات محط أنظار الكثيرين الذين يسعون إلى امتلاكها. 

ويعزى هذا الاهتمام إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الأداء العالي للسيارات الكهربائية وقلة حاجتها للصيانة، بالإضافة إلى صداقتها للبيئة.

ومع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية في مصر، يبحث العديد من الأفراد عن طرق لاستيرادها من الخارج بأسعار مقبولة وبدون وسيط.

 

خطوات استيراد سيارة كهربائية بأقل سعر

وغالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى التعامل مع وسطاء لاستيراد السيارات، نظرًا لعدم معرفتهم الكافية بكيفية البحث عن العروض الأفضل أو التواصل مع الشركات في الدول الأخرى. ومع ذلك، يمكن للفرد القيام بعملية الاستيراد بنفسه دون الحاجة إلى وسيط.

في البداية، يمكن للشخص البحث عن السيارة المطلوبة من خلال الاتصال بالشركات المصنعة أو وكلاء السيارات في الدول الأخرى، وتحديد المواصفات المطلوبة مثل النوع واللون والسعر المناسب. بعد ذلك، يتم الاتفاق على كافة التفاصيل وتحويل المبلغ المالي عبر البنوك بالعملات المحلية أو الأجنبية.

من المهم أن يكون الشخص على دراية بالرسوم والضرائب المطلوبة عند استيراد السيارة، حيث يتم فرض ضريبة المبيعات ورسم التنمية على السيارة بمجرد وصولها إلى مصر. وعلى الرغم من عدم وجود رسوم جمركية على السيارات الكهربائية، إلا أن هذه الضرائب قد تكون مرتفعة وتؤثر على التكلفة النهائية للسيارة.

ويمكن للأفراد استيراد السيارات الكهربائية من الخارج دون الحاجة إلى وسيط، ولكن يجب عليهم الانتباه إلى الرسوم والضرائب المطلوبة وتحديد العروض الأفضل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

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