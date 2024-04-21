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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتيجة مفخخة.. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بعد التعادل مع مازيمبي

الاهلي
الاهلي

حذر محمد جودة نجم فريق الكرة الأول سابقا بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من الاستهتار بمباراة العودة أمام مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد جودة في تصريحات تليفزيونية: التعادل خارج الملعب نتيجة طيبة بكل المقاييس، لكن من الضروري الحذر والحيطة في مباراة العودة بالقاهرة.

واضاف "يجب عدم الاستهتار بالمنافس وأن التأهل بات مضمونا لفريق الأهلي، لأن التعادل السلبي نتيجة مفخخة، وفي حالة نجاح فريق مازيمبي في إحراز هدف بالقاهرة سيصعب من مهمة لاعبي الأهلي.

واختتم "رغم كل هذه الظروف الصعبة ونقص الصفوف، فإن لاعبي الأهلي كانوا رجالًا وعلى قدر المسؤولية، وبالتالي فإن النتيجة التي تحققت في مباراة الذهاب إيجابية لكنها مفخخة، وعلى لاعبي الأهلي والجهاز الفني توخي الحذر في مباراة العودة بالقاهرة.

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