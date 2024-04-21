جيش الاحتلال ينهي عملية عسكرية دامـ ية في مخيم للاجئين بالضفة الغربية

أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية استمرت يومين في مخيم نور الشمس للاجئين بالقرب من طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حسبما صرح الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN يوم الأحد.

وتظهر صور الهجوم على المخيم، الذي يبدو أنه أحد أكبر المخيمات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، ألواحا خرسانية وأنقاضا متناثرة في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا' اليوم السبت إن 14 شخصا على الأقل، بينهم طفل، قتلوا في الغارة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن قتلت 10 أشخاص واعتقلت 'ثمانية مطلوبين مشتبه بهم' خلال عملية 'مكافحة الإرهاب الموسعة' التي بدأت يوم الخميس -حسب زعمهم.

الهجمات على الفلسطينيين:

تزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سائق سيارة إسعاف تابعا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهد أثناء قيامه بنقل جرحى فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون في الضفة الغربية اليوم السبت.

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة زادت في عام 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل البيانات في عام 2006.

واستشهد ما لا يقل عن 483 فلسطينيا على يد المستوطنين أو جنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة.

وأدى تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين إلى فرض المزيد من العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.