برعاية السفارة الإيطالية.. إنطلاق مبادرة من الهالك إلى الذوق الرفيع بالقاهرة

استعرضت سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل مبادرة "من الهالك إلى الذوق الرفيع" التي أطلقتها السفارة الإيطالية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية في القاهرة.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة "من الهالك للذوق الرفيع" تسعى لتعزيز الابتكار والشمولية والاستدامة في مجال الدراسات الدائرية والتصميم وذلك خلال فعاليات يوم التصميم الإيطالي 2024.

ولفت التقرير إلى أن إعادة التدوير من أجل مستقبل أكثر استدامة ظهرت في معروضات تهدف إلى ثقافة الاستهلاك الواعي، واستغلال الموارد بشكل أكبر، ودعم الصناعات الصديقة للبيئة.

من جانبه قال ميكيلي كواروني ، سفير إيطاليا بالقاهرة، خلال التقرير، "سعداء أن نشارك في إطلاق مبادرة من الهالك إلى الذوق الرفيع، لقد كنا نشطاء في مجال التصميم خاصة إننا نحتفي بأسبوع التصميم الإيطالي".

قيمة التصميم

وتابع السفير الإيطالي: "الرائع في هذه المناسبة أننا نركز على قيمة التصميم ومساعدة الناس في استغلال الملابس المتهالكة التي تحمل شكلا سلبيا، فهي تعني استهلاكا للحياة والوقت، لذلك الهدف هو تحويل هذه الأشياء التي بلا قيمة إلى تصميمات ذكية ترضي الأذواق وإلى شيء مفيد".