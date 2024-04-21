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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الدورة الثامنة عشرة للمنتدى العالمي للبنك الإسلامي بالرياض الأحد المقبل

عاصمة المملكة السعودية
عاصمة المملكة السعودية الرياض

أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية عن انطلاق الدورة الثامنة عشرة للمنتدى العالمي للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد المقبل 28 أبريل الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية والاحتفال باليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويستقطب المنتدى الذي يتم تنظيمه سنوياً بصفته فعالية رئيسة على هامش الاجتماعات السنوية، قادة الفكر وصناع السياسات والخبراء الماليين و أصحاب المصلحة في الصناعة المالية الإسلامية لتبادل الرؤى والأفكار حول الأدوات المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة.

وتحت شعار "الابتكار وريادة الأعمال والقيادة في التمويل الإسلامي"، يشمل المنتدى كلمات رئيسة يلقيها كل من الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ والدكتور ستيفن جروف، محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي؛ والمهندس مطلق حمد المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية.

ويشهد المنتدى مراسم حفل تسليم جائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2024م، التي فاز بها البروفيسور محمد أسوتاي، أستاذ الاقتصاد السياسي الإسلامي والتمويل ودراسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام، تقديراً لأعماله الرائدة وإسهاماته المؤثرة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

وعقب ذلك، تنعقد ضمن فعاليات المنتدى جلستان؛ أولاهما جلسة حوارية تهدف إلى استكشاف الدور المحوري لريادة الأعمال في تعزيز التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الإطار النموذجي للتمويل الإسلامي. 

ويشارك في الجلسة كل من محمد بن عبد الحميد آل الشيخ مبارك، الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة؛ والدكتور زيجر ديغريف، العميد التنفيذي لكلية الأمير محمد بن سلمان؛ ومراد إرسان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تاكاداو (TAKADAO)؛ والدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية.

وفي الجلسة الثانية سيتم عرض مشروع "النظام الذكي للاستقرار المالي" قيد الحصول على براءة الاختراع. والمشروع هو خوارزمية لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية يعكف على تطويرها معهد البنك الإسلامي للتنمية وتنفذها شركة سيتلمينت (SettleMint) المتخصصة في تقنية سلاسل الكتل.

ويشارك في الجلسة كل من ماثيو فان نيكيرك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيتلمينت؛ والدكتور هلال حسين، المدير المساعد لقسم الحلول المعرفية بمعهد البنك الإسلامي للتنمية.

كما يشهد المنتدى إطلاق تقرير جديد باللغة الإنجليزية صادر عن معهد البنك الإسلامي للتنمية بعنوان "تحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال التمويل الإسلامي"، يستكشف إمكانات التمويل الإسلامي لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار المؤثر.

جدير بالذكر أن المنتدى العالمي للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي هو منتدى سنوي رفيع المستوى بدأ منذ عام 2006م وهو بمثابة منصة لحوار السياسات الإستراتيجية حول المعرفة والابتكار في التمويل الإسلامي.

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