عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش عايز أروح المدرسة.. نهاية مأساوية لطالب الابتدائي بـ أطفيح

صدى البلد

يئس "يوسف" من استجابة والدته لرغبته بالتوقف عن استكمال تعليمه وعدم الذهاب الى المدرسة مرة اخرى، حيث كانت ترفض تماما تلبية رغبته وتصر  على استكمال دراسته ليقرر هو إنهاء حياته بدلا من الدراسة. 

في مركز شرطة أطفيح وأثناء متابعة الحالة الامنية تلقى المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح بلاغا من الاهالي بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل غرفة بمنزله، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لكشف ملابسات الحادث. 

أسفرت المعاينة عن العثور على جثة طفل يدعى "يوسف.م" ١٣ سنة بالصف السادس الابتدائي معلقا من رقبته بحبل مخصص لربط الماشية في شباك حديدي بغرفة النوم في المنزل. 

 

txt

زقها من على الكرسي المتحرك.. كواليس ذبـ.ح مدرب جيم لحماته بالعمرانية

txt

مفيش خطف والأب اتهم الجن.. تفاصيل صادمة في اختفاء فتاة الصف

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بأن الطفل ابدى لأسرته رغبته في عدم استكمال دراسته او الذهاب الى المدرسة مرة اخرى، الا ان والدته رفضت طلبه وأصرت على ذهابه الى المدرسة يوميا والحصول على شهادته، ما أغضبه وقرر التخلص من حياته. 

أضافت التحريات ان الطفل استغل انشغال اسرته وأحضر  جوال دقيق وضعه اسفل شباك الغرفة وربط طرف حبل بالاسياخ الحديدية ولف الطرف الاخر حول رقبته ثم دفع الجوال من اسفل قدمه ليتعلق جسده في الشباك ويختنق حتى الموت. 

أثار غياب الطفل انتباه الأم، وبالبحث عنه عثرت على جثته مشنوقا فتعالت صرخاتها وحضر باقي افراد الاسرة الا انه كان قد فارق الحياة. 

أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث ولم تتهم اسرته أحدا بالتسبب في وفاته وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الانترنت بالإسكندرية

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

موضوعات متعلقة

زقها من على الكرسي المتحرك.. كواليس ذبـ.ح مدرب جيم لحماته بالعمرانية

6 مايو.. معارضة كروان مشاكل على حبسه شهرين في تهديد محامي بالخطف

فيديوهات جديدة تقوده للسجن.. تطور مثير في أزمة التيك توكر كروان مشاكل

نجاة السائق.. انقلاب نقل محملة بالقمح أعلى محور 26 يوليو

السيطرة على حريق التهم منزلا أمام بريد أبو النمرس

مفيش خطف والأب اتهم الجن.. تفاصيل صادمة في اختفاء فتاة الصف

لحظة دهـ ـس سيارة لمواطن في شارع أحمد عرابي بالجيزة.. شاهد

طليقته كانت بتصور العلاقة الزوجية.. كشف لغز قـ ـتل مدرب العمرانية لحماته

ترشيحاتنا

السلطات الجزائرية ترفض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بنصف نهائي الكونفدرالية

قبل ما تاكله.. 3 علامات في البطيخ تدل على تحلله وتسبب التسمم

أول زيارة لأردوغان إلى العراق منذ 13 عاما.. ماذا يحمل في جعبته؟

التموين تعزز مخزونها من السكر الخام باستيراد 250 ألف طن

الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة تنظم ماراثون التوحد الرياضي

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث وضع الرهائن في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

الصور الأولى من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

ملابس جريئة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ