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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

زقها من على الكرسي المتحرك.. كواليس ذبـ.ح مدرب جيم لحماته بالعمرانية

صدى البلد

96 ساعة قضتها مباحث الجيزة في اجراء تحريات رفيعة المستوى لحل لغز العثور على جثة سيدة قعيدة "مشلولة" مذبـ.وحة داخل شقتها بالعمرانية ونجحت في القبض على الجاني الذي تبين انه طليق ابنة المجني عليها "مدرب جيم" وقتلها بدافع الانتقام لرفضها عودة ابنتها الى عصمته مرة أخرى. 

 

فريق البحث الذي ترأسه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أشارت تحريات بأصابع الاتهام الى طليق ابنة المجني عليها بعد رصد علاقات العجوز وابنتها وتبين ان علاقاتهما محدودة ولا توجد خلافات لهما مع أحد الا ان التحريات توصلت الى انفصال الابنة عن زوجها منذ فترة فاتجهت خطة البحث للتحري عن طليقها لبيان مدى تورطه في الجريمة. 

 

كاميرات المراقبة كانت البداية لحل اللغز حيث رصدت بعض الكاميرات في الشوارع المؤدية الى المنزل مسرح الجريمة سير طليق الابنة في اتجاه المنزل ثم عودته مرة اخرى بعد فترة من الوقت بملامح مهزوزة ليتأكد الحس الأمني من أن طليق الابنة اكثر من مشتبه به. 

 

أعدت مباحث العمرانية بقيادة العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد سامح بدوي مفتش فرقة الغرب عدة أكمنة ثابتة ومتحركة نجحت في القاء القبض على المتهم الذي فور مواجهته بالتحريات والأدلة اعترف تفصيليا بارتكابه جريمة قتل حماته. 

 

وقال المتهم انه انفصل عن زوجته التي تعمل ممرضة منذ فترة قاربت على أشهر بعدما شك في سلوكها وخلال تلك الفترة كان يحاول اعادتها لعصمته مرة اخرى الا انه كانت ترفض بشدة مجرد الاستماع اليه، واضاف المتهم انه في يوم الجريمة توجه اليها في منزل والدتها بمنطقة العمرانية للتحدث معها الا انه وجدها في عملها فتحدث مع حماته محاولا دفعها لاقناع ابنتها بالعودة اليه لكن حدثت بينهما مشادة كلامية ورفضها ايض عودة ابنتها اليه فاسرع ناحية المطبخ وعاد حاملا سكين ودفعها على الارض من اعلى الكرسي المتحرك الذي تجلس عليه كونها مصابة بشلل نصفي فسطقت في مدخل دورة المياه "الحمام" وانهال عليها المتهم بالطعنات في رقبتها وانحاء متفرقة من الجسد وفر هاربا بعدما شاهد الدماء تسيل من جسدها بغزارة. 

 

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تم تسجيل اعترافات المتهم بالصوت والصورة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مذبوحة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية. 

ترأس اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية انتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

أسفر الفحص المبدئي بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الغرب، عن العثور على جثة "أمال. م" 40 سنة، مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
 

وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات جريمة السيدة الأربعينية وسرعة ضبط مرتكبها، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق

 

جثة سيدة قعيدة مذبـ وحة العمرانية مدرب جيم طليق ابنة المجني عليها الكاميرات

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