رجعت لقيت منظر بشع.. ابنة قتـ.يلة العمرانية تروي تفاصيل اكتشافها الجريمة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في حادث العثور على جثة سيدة مذبـ.وحة داخل حمام شقتها بمنطقة العمرانية حيث تبين ان ابنتها هي من اكتشفت الجريمة وأبلغت الشرطة بها.

وتبين من التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان ابنة المجني عليها تعمل ممرضة وتخرج صباحا وتعود ليلا بعد انتهاء "نبطشية" العمل في المستشفى التي تعمل بها حيث تقيم برفقة والدتها بمفردهما بعد انفصال الابنة عن زوجها وطلاقها.

وأضافت التحريات انه عقب عودة الابنة للمنزل لم تجد والدتها وبالبحث عنها عثرت عليها غارقة في دمائها في حمام الشقة ومصابة بجروح طعنية وذبـ.حية بالرقبة.

وجذبت صرخات الابنة الجيران الذين شاهدوا المشهد البشع وساعدوا الابنة على الهدوء لابلاغ الشرطة.

واسفرت معاينة رجال المباحث عن عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة ووجود متعلقات المجني عليها كاملة مما يبعد احتمالية ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، ويتم حاليا اجراء التحريات على مستوى رفيع للكشف عن لغز الجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مذبـ.وحة داخل حمام شقتها، بمنطقة العمرانية.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مذبـ.وحة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية.

وترأس اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية انتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

واسفر الفحص المبدئي بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، عن العثور على جثة أمال.م، 40 سنة، مصابة بجرح ذبـ.حي بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات جريمة السيدة الأربعينية وسرعة ضبط مرتكبها، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.