عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجعت لقيت منظر بشع.. ابنة قتـ.يلة العمرانية تروي تفاصيل اكتشافها الجريمة

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في حادث العثور على جثة سيدة مذبـ.وحة داخل حمام شقتها بمنطقة العمرانية حيث تبين ان ابنتها هي من اكتشفت الجريمة وأبلغت الشرطة بها. 

وتبين من التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان ابنة المجني عليها تعمل ممرضة وتخرج صباحا وتعود ليلا بعد انتهاء "نبطشية" العمل في المستشفى التي تعمل بها حيث تقيم برفقة والدتها بمفردهما بعد انفصال الابنة عن زوجها وطلاقها.

وأضافت التحريات انه عقب عودة الابنة للمنزل لم تجد والدتها وبالبحث عنها عثرت عليها غارقة في دمائها في حمام الشقة ومصابة بجروح طعنية وذبـ.حية بالرقبة. 

وجذبت صرخات الابنة الجيران الذين شاهدوا المشهد البشع وساعدوا الابنة على الهدوء لابلاغ الشرطة. 

واسفرت معاينة رجال المباحث عن عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة ووجود متعلقات المجني عليها كاملة مما يبعد احتمالية ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، ويتم حاليا اجراء التحريات على مستوى رفيع للكشف عن لغز الجريمة. 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مذبـ.وحة داخل حمام شقتها، بمنطقة العمرانية. 

 

txt

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتـ ل حبيبة الشماع

txt

بائعة الجرجير غرست سكـ ين الخضار في قلب "بوجي" بالطالبية.. تحقيقات واعترافات

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على سيدة مذبـ.وحة، داخل شقة سكنية بشارع الملاحين المتفرع من شارع السلام، بالعمرانية. 

وترأس اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية انتقلت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

واسفر الفحص المبدئي بقيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، عن العثور على جثة أمال.م، 40 سنة، مصابة بجرح ذبـ.حي بالرقبة، داخل حمام شقتها، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي لكشف ملابسات جريمة السيدة الأربعينية وسرعة ضبط مرتكبها، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

جثة سيدة مذبـ وحة العمرانية المباحث الجنائية ممرضة الجيزة النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط على 30 سنة

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

زواج شمس الكويتية سرا من رجل مجهول .. فيديوجراف

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

ترشيحاتنا

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك لجلسة 15 مايو

تكلفة تركيب الإنترلوك بشوارع الشرقية تتجاوز 150 مليون جنيه

مدبولي: تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ودخولها الخدمة

المبعوث الأممي: قادة ليبيا لم يتفقوا على قوانين الانتخابات

بشأن إيران.. رسالة حاسمة من وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي

جمال الغندور: لا توجد قرارات تحكيمية مؤثرة على نتيجة مباراة القمة أمس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ